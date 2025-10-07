Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 7. október 2025Meniny má Eliška
< sekcia Regióny

Oprava Kollárovej ulice v B. Bystrici si vyžiada dopravné obmedzenia

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Doprava bude preto podľa jej slov obmedzená v jednom jazdnom pruhu.

Autor TASR
Banská Bystrica 7. októbra (TASR) - V lokalite na Kollárovej ulici v Banskej Bystrici začnú od štvrtka 9. októbra s frézovaním a asfaltovaním. Z toho dôvodu čakajú v tejto lokalite obyvateľov dopravné obmedzenia. Informovala o tom hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.

Ako priblížila, frézovacie a asfaltovacie práce budú realizovať v časti od Základnej školy s materskou školou Štefana Moysesa po križovatku s ulicou Rudlovská cesta, vrátane križovatky na ulici Komenského.

Doprava bude preto podľa jej slov obmedzená v jednom jazdnom pruhu. Zároveň nebude možné využívať parkovacie miesta pod rímskokatolíckym cintorínom až k hradnému areálu na Námestí Š. Moysesa.

„Obyvateľom sa ospravedlňujeme za obmedzenia a prosíme o trpezlivosť. Žiadame ich, pokiaľ je to možné, aby sa tejto trase vyhli,“ poznamenala hovorkyňa s tým, že stavebné práce by mali byť ukončené v druhej polovici októbra.
.

Neprehliadnite

LITERÁRNY SVET SMÚTI: Nečakane zomrela známa spisovateľka

Nobelovu cenu za medicínu získali Brunkowová, Ramsdell a Sakaguči

OTESTUJTE SA: Uhádnete slovenský hit podľa jednej vety z textu?

HRABKO: Novela ústavy uspela, lebo tí, čo boli proti, neurobili nič