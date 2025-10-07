< sekcia Regióny
Oprava Kollárovej ulice v B. Bystrici si vyžiada dopravné obmedzenia
Autor TASR
Banská Bystrica 7. októbra (TASR) - V lokalite na Kollárovej ulici v Banskej Bystrici začnú od štvrtka 9. októbra s frézovaním a asfaltovaním. Z toho dôvodu čakajú v tejto lokalite obyvateľov dopravné obmedzenia. Informovala o tom hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Ako priblížila, frézovacie a asfaltovacie práce budú realizovať v časti od Základnej školy s materskou školou Štefana Moysesa po križovatku s ulicou Rudlovská cesta, vrátane križovatky na ulici Komenského.
Doprava bude preto podľa jej slov obmedzená v jednom jazdnom pruhu. Zároveň nebude možné využívať parkovacie miesta pod rímskokatolíckym cintorínom až k hradnému areálu na Námestí Š. Moysesa.
„Obyvateľom sa ospravedlňujeme za obmedzenia a prosíme o trpezlivosť. Žiadame ich, pokiaľ je to možné, aby sa tejto trase vyhli,“ poznamenala hovorkyňa s tým, že stavebné práce by mali byť ukončené v druhej polovici októbra.
