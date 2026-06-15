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Oprava komunikácií v Skalici prinesie dopravné obmedzenia
Radnica zároveň upozornila aj vodičov a obyvateľov okolitých ulíc na zníženú prejazdnosť a možné dopravné komplikácie v lokalite počas trvania prác.
Autor TASR
Skalica 15. júna (TASR) - Oprava komunikácií na uliciach Priečna, Meňhartka, Karmelitská, Bulharská a Mierová v Skalici prinesie od utorka do stredy (16. - 17.6.) dočasné dopravné obmedzenia, pričom v prípade potreby môžu pokračovať aj vo štvrtok (18. 6.). Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.
Počas realizácie stavebných prác nebude možné vychádzať motorovými vozidlami z garáží a dvorov v dotknutej lokalite. Mesto vyzvalo obyvateľov, ktorí budú svoje vozidlá potrebovať, aby ich včas preparkovali mimo dotknutých úsekov.
Radnica zároveň upozornila aj vodičov a obyvateľov okolitých ulíc na zníženú prejazdnosť a možné dopravné komplikácie v lokalite počas trvania prác.
V súvislosti s rekonštrukciou komunikácií dôjde aj k zmene harmonogramu odvozu odpadu. Pravidelný vývoz zmesového komunálneho odpadu a bioodpadu z dotknutých ulíc sa uskutoční v predstihu, a to v pondelok.
Počas realizácie stavebných prác nebude možné vychádzať motorovými vozidlami z garáží a dvorov v dotknutej lokalite. Mesto vyzvalo obyvateľov, ktorí budú svoje vozidlá potrebovať, aby ich včas preparkovali mimo dotknutých úsekov.
Radnica zároveň upozornila aj vodičov a obyvateľov okolitých ulíc na zníženú prejazdnosť a možné dopravné komplikácie v lokalite počas trvania prác.
V súvislosti s rekonštrukciou komunikácií dôjde aj k zmene harmonogramu odvozu odpadu. Pravidelný vývoz zmesového komunálneho odpadu a bioodpadu z dotknutých ulíc sa uskutoční v predstihu, a to v pondelok.