Oprava kruhovej križovatky pri vjazde do Nových Zámkov je ukončená

Nové Zámky 21. mája (TASR) – Oprava kruhovej križovatky pri vjazde do Nových Zámkov od Nitry je ukončená. „Slovenská správa ciest stihla zrealizovať opravu povrchu vozovky počas uplynulého víkendu, ďalšia avizovaná uzávierka nebude potrebná. Dokončené je aj vyznačenie jazdných pruhov odrazkami,“ informoval primátor Nových Zámkov Otokar Klein.



Kruhová križovatka bola neprejazdná do 17. mája, ďalší termín úplnej uzávery bol naplánovaný v dňoch od 22. mája do 24. mája. Dôvodom uzavretia križovatky boli stavebné práce na oprave jej vozovky.