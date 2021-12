Oprava lávky na sídlisku Družba bude pokračovať v roku 2022

Trnava 6. decembra (TASR) – Budúcoročný rozpočet mesta Trnava počíta so sumou 200.000 eur na sanáciu lávky na Starohájskej ulici. Radnica chce dokončiť práce na hornej a spodnej stavbe, dôvodom je nevyhovujúci a kritický stav betónových obkladov na pôvodnom zábradlí, ktoré sa postupne uvoľňujú a sú rizikom pre užívateľov. Opatrením sa konštrukcii predĺži životnosť. Vyplýva to z rozpočtu mesta Trnava na rok 2022.



Lávka s dĺžkou viac ako 300 metrov a šírkou sedem metrov ponad Hlbokú ulicu spája najväčšie trnavské sídlisko Družba s historickým centrom mesta. Do užívania bola odovzdaná v roku 1987, denne ňou prejdú tisíce obyvateľov obytného súboru, ale aj pacientov mestskej polikliniky. Jej nevýhodou je extrémne prehrievanie, preto mesto od roku 2002 pristúpilo k postupnej výmene mohutného betónového zábradlia za vzdušnejšie kovové. Okrem toho v tom období bola urobená výmena povrchu lávky, opravilo sa odvodnenie, pribudlo jedno nové schodisko a dokončilo sa jedno premostenie. Betónové zábradlie, ktoré okrem iného naklonenou plochou zasahuje do chodníka pre peších, však nie je doteraz vymenené v plnom rozsahu.



V roku 2015 lávku radnica vytypovala pre prehrievanie medzi prvými priestormi v meste na úpravu. Zistili sa však aj poruchy spôsobené dlhoročným zatekaním do nosných konštrukcií, koróziou a zvetrávaním betónu a musela sa najprv uskutočniť rekonštrukcia za 250.000 eur. Potom pripravila projekt ozelenenia, ktorý slúži od decembra 2019. Lávka v hlavnej časti zmenila svoj vzhľad, pozdĺž komunikácie vyrástli zelené kovové výškové podpery ako základ pre 1600 štvorcových metrov (m2) popínavej zelene, ďalšia našla miesto v nádobách a na plochách pod lávkou. Na projekt získala radnica 421.914 eur z Integrovaného regionálneho operačného programu. Celková suma dosiahla približne 475.056 eur, rozdiel bol financovaný z mestského rozpočtu. Na výsadbu bolo použitých okrem deviatich stromov takmer 200 kríkov, 1819 ozdobných tráv, 1483 trvaliek, 63 popínavých rastlín a 850 cibuľovín. Trávnaté plochy pod lávkou upravili tak, aby absorbovali dažďovú vodu stekajúcu z chodníkov. Okrem peších slúži lávka už aj cyklistom, prechádzať môžu po vymedzenom cyklochodníku.