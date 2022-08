Oprava mosta Lamač finišuje, od septembra bude doprava bez obmedzení

Bratislava 30. augusta (TASR) – Oprava ľavého jazdného pásu mosta Lamač na diaľnici D2 v smere z Bratislavy do Malaciek je vo finále. Bratislavský diaľničný most tak bude po komplexnej oprave oboch jazdných pásov plne k dispozícii bez obmedzení motoristom od 1. septembra. Informovala o tom hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.



V nasledujúcich dňoch sa budú na moste vykonávať dokončovacie práce. "Konkrétne, pôjde o realizáciu asfaltových a polyuretánových zálievok, hydrofóbneho a ochranného náteru ríms či o montáž zábradlia na portáli v smere do Bratislavy," priblížila Žgravčáková. Pracovníci následne po posledných terénnych úpravách odvezú zariadenia a stavebný materiál zo staveniska. Odstráni sa dočasné dopravné značenie a zrušia sa všetky obmedzenia.



Oprava ľavého mosta mala oproti minuloročnej oprave opačnej strany mierne odlišný priebeh. Bola vykonávaná počas dvoch etáp. Diaľničiari ozrejmili, že najskôr rozšírili vozovku za mostom, aby mohol byť počas opravných prác zachovaný počet jazdných pruhov.



"Flexibilne sme reagovali aj po začatí samotných opravných prác, v spolupráci s políciou sme prijali ďalšie opatrenia zvyšujúce komfort motoristov. V miestach prejazdov stredným deliacim pásom sme zmiernili prejazdné polomery (sploštili sme 'esíčka') a smerovacie dosky na podstavcoch sme nahradili vodiacimi doskami," dodala hovorkyňa NDS. Zároveň bola znížená maximálna povolená rýchlosť na 40 kilometrov za hodinu, keďže vodiči podľa NDS nerešpektovali pôvodnú rýchlosť 60 kilometrov za hodinu a po úseku jazdili aj 80-kilometrovou rýchlosťou.



Most Lamač sa nachádza na diaľnici D2 medzi križovatkou Lamač a bratislavským tunelom Sitina. Bol postavený v roku 1972. Dĺžka mosta je 48,2 metra a premosťuje dvojkoľajnú železničnú trať.