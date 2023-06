Oprava mosta medzi Porubou pod Vihorlatom a Jasenovom je v polovici

Košice 28. júna (TASR) - Práce na rekonštrukcii mosta v katastri obce Vyšné Remety v okrese Sobrance, ktoré sa začali vlani v novembri, sa prehupli do druhej polovice. Vodiči musia rátať s dopravnými obmedzeniami, prejazd je možný v jednom jazdnom pruhu.



Rekonštrukcia si z krajského rozpočtu vyžiada 268.000 eur, informovala o tom v stredu hovorkyňa Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková. Dôvodom rekonštrukcie bol zlý stavebno-technický stav mosta.



Most na ceste II/582 ponad Remetský potok sa nachádza medzi obcami Poruba pod Vihorlatom a Jasenov a jeho dĺžka je 15,5 metra. Postavili ho v roku 1977 a jeho nosnú konštrukciu tvoria železobetónové prefabrikáty.



Zhotoviteľ podľa kraja vybúral nevyhovujúce dva krajné nosníky nosnej konštrukcie po oboch stranách. Vybudoval novú spriahajúcu dosku a dobetónoval nosnú konštrukciu v mieste odstránených nosníkov, súčasťou prác bola i nová hydroizolácia. Časti spodnej stavby sú sanované, krídla opôr nadbetónované po úroveň zadefinovanú v projekte. Na moste ešte vybudujú nový mostný zvršok a bezpečnostné zariadenia. Súčasťou rekonštrukcie je aj úprava koryta Remetského potoka v minimálnom rozsahu.



Predseda KSK Rastislav Trnka poukázal na to, že až dve tretiny z celkového množstva 657 mostov, ktoré má kraj v správe, sú aktuálne v zlom, veľmi zlom alebo havarijnom stave. Tento rok na Zemplíne tak rekonštruujú viacero mostov súčasne. "Len nedávno sme odovzdali zrekonštruovaný most v Zemplínskej Širokej, vo Vojanoch aj v Michalovciach, po komplikovanej rekonštrukcii sme otvorili aj most v Sirníku a čoskoro tak urobíme i v Stretave. Rozbehli sme tiež práce na mostoch v Záhore, v Zemplínskom Branči či cez nápustný kanál do Zemplínskej Šíravy," uviedol Trnka.