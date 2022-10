VODIČI, POZOR: Oprava mosta na I/64 v Prievidzi prinesie obmedzenia

Prievidza 26. októbra (TASR) - Rekonštrukcia mostného objektu na ceste I/64 v Prievidzi si vyžiada ďalšiu zmenu organizácie dopravy. Vodiči budú mať od stredy od 17.30 h až do 11. decembra zakázaný prejazd cez most v smere od Novák na Prievidzu a Žilinu. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



Zmena organizácie dopravy na mostnom objekte spočíva v uzatvorení pravej strany dvojpruhovej komunikácie v smere Prievidza- Žilina. "Presmerovanie vodičov bude vo voľnej šírke komunikácie a doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu, a to len v smere od Prievidze na Nováky a Zvolen," upozornili policajti.



Cez most na ceste I/64 tak bude v tejto etape prác podľa nich prejazd zakázaný všetkým vozidlám v smere od Novák na Prievidzu a Žilinu. "Upozorňujeme všetkých vodičov, že v smere od Novák bude riadne vyznačená obchádzková trasa príslušným prenosným dopravným značením," doplnili policajti.



Vozidlá pôjdu od Novák po obchádzkovej trase v smere na cestu I/9 (smer Handlová) do križovatky Banská a Lehotská (odbočka na Veľkú Lehôtku a Hradec), kde následne prejdú na Cestu pod Banskou a Nábrežie sv. Cyrila, pričom sa vrátia späť cez svetelnú križovatku na cestu I/64 smer Prievidza, Žilina. Chodci budú opäť z priestoru mosta vylúčení a budú usmernení na pešie lávky pred mostom.



"Cestná premávka bude v tomto úseku etapy jednoznačná a pochopiteľne organizovaná prenosným dopravným značením, ktoré je nutné rešpektovať a dodržiavať. Preto žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali pokyny vyplývajúce z prenosných dopravných značiek," zdôraznila polícia.



Zároveň žiada všetkých vodičov, aby sa plne venovali vedeniu motorového vozidla, sledovali situáciu v cestnej premávke, dbali na zvýšenú opatrnosť a ohľaduplnosť a svoje cesty si plánovali s dostatočným časovým predstihom.