Oprava mosta na ceste I/66 v Kežmarku bude pokračovať

Kežmarok 31. marca (TASR) - Oprava mosta na ceste I/66 v Kežmarku bude čoskoro pokračovať, Slovenská správa ciest (SSC) odovzdá stavenisko novému zhotoviteľovi na budúci týždeň. Na tlačovom brífingu to v piatok potvrdil František Dorocák z úseku investičných projektov a prevádzky SSC.



Pri rekonštrukcii mosta mali problémy s pôvodným zhotoviteľom, ktorý ukončil svoju činnosť a tak práce minulý rok prerušili. "Museli sme spraviť nové verejné obstarávanie, ktoré sme sa snažili čo najviac skrátiť. Prebehlo veľmi ľahko a rýchlo, mali sme dvoch záujemcov, napokon zvíťazilo združenie dvoch firiem. Sme veľmi radi, že od pondelka (3. 3.) sa môže začať opäť intenzívne pracovať," uviedol. Zároveň ubezpečil, že ide o skúseného zhotoviteľa, ktorý je finančne silný a SSC teda nepredpokladá nejaké ďalšie problémy.



Ešte pred zimou stavbu zabezpečili, aby nedošlo k jej degradácii. Obnovu objektu budú realizovať združenie MBM group a CMR Prešov, výrobný riaditeľ jednej z firiem Milan Dreveňák priblížil, že najprv zhodnotia, v akom stave je konštrukcia mosta zvnútra. "Nepredpokladáme, že by nás tu malo niečo výrazné prekvapiť. Práce sú na deväť mesiacov s prerušením počas zimy, takže začiatkom apríla na budúci rok by to malo byť podľa zmluvy hotové. Uvidíme, ako to pôjde, možno sa nám to podarí aj na jeseň tohto roka," dodal Dreveňák s tým, že každý deň bude na stavbe pracovať viac ako desať ľudí.



Štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslav Kmeť pripomenul, že stavba sa realizuje už od roku 2019, vlani museli rekonštrukciu frekventovaného mosta prerušiť. "Dôvodom bolo, že nástupca pôvodného zhotoviteľa nepredložil SSC potrebné dokumenty. Nevieme ovplyvniť tieto administratívne procesy a berie to veľa času," skonštatoval. Náklady na obnovu sa vyšplhajú približne na 1,7 milióna eur, Kmeť potvrdil, že sa o čosi zvýšili najmä v súvislosti so zdražovaním materiálov.



Mostný objekt bol v havarijnom stave, v meste preto vyhlásili mimoriadnu situáciu a od februára 2020 jazdia vodiči po dočasnom premostení. Primátor Kežmarku Ján Ferenčák upozornil, že denne prejde úsekom okolo 20.000 áut a patrí medzi najexponovanejšie na Slovensku, keďže ho okrem miestnych využíva aj tranzitná doprava. Kmeť podotkol, že cieľom rezortu dopravy je v spolupráci so samosprávou pracovať aj na budovaní obchvatu mesta.