Oprava mosta na hlavnom ťahu cez Kežmarok by mala pokračovať

Kežmarok 23. marca (TASR) - Oprava mosta na hlavnom ťahu cez mesto Kežmarok by mala čoskoro pokračovať. Slovenská správa ciest (SSC) totiž v týchto dňoch podpísala zmluvu so zhotoviteľom. Pre TASR to potvrdil hovorca SSC Martin Guzi.



Zo zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv vyplýva, že práce by mali trvať deväť mesiacov od odovzdania staveniska a náklady sa vyšplhajú na takmer 1,8 milióna eur s DPH. Rekonštrukcia mostného objektu by mala pokračovať zhruba o mesiac.



Práce na rekonštrukcii mosta na ceste I/66 dočasne pozastavili v máji minulého roka, dôvodom bol fakt, že nový zhotoviteľ, ktorým je spoločnosť ZEDA, nepredložil potrebné dokumenty. Mostný objekt bol v havarijnom stave, v meste preto vyhlásili mimoriadnu situáciu a od februára 2020 jazdia vodiči po dočasnom premostení. Primátor Kežmarku Ján Ferenčák upozornil, že denne prejde úsekom okolo 20.000 áut a patrí medzi najexponovanejšie na Slovensku, keďže ho okrem miestnych využíva aj tranzitná doprava.