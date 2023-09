Oprava mosta ponad Chorvátske rameno v Petržalke potrvá do októbra

Bratislava 18. septembra (TASR) - Rekonštrukčné práce na moste vedúcom ponad Chorvátske rameno k Univerzitnej nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej Petržalke by mali byť ukončené až v októbri. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla. Práce mali byť pôvodne ukončené do polovice septembra.



"K posunu termínu ukončenia prác opravy mosta na Antolskej ulici v Petržalke došlo z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok, daždivého počasia počas júla a augusta," poznamenal Bubla s tým, že predpokladané ukončenie prác by malo byť 8. októbra.



S opravou mosta začalo hlavné mesto v druhej polovici júla. Spočívať má v odstránení konštrukčných vrstiev vozovky aj chodníkov, výmene izolácie a realizácii nových vrstiev cesty i chodníkov. Osadené majú byť tiež nové dilatačné závery na moste, opravené obrubníky a sanácia sa týka aj povrchov vonkajších ríms.



Križovatka v úseku Antolská/Betliarska je riadená prenosnou svetelnou signalizáciou.