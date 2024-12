Oprava mosta ponad Váh v Šali by mala spôsobiť dopravné obmedzenie

Šaľa 2. decembra (TASR) - Počas najbližšieho víkendu by mala byť obmedzená doprava na moste ponad rieku Váh v Šali. Dôvodom je rekonštrukcia mosta. "Slovenská správa ciest predpokladá, že práce na vozovke sa budú realizovať 6., 7. a 8. decembra. Aj keď oprava mosta bude trvať 40 dní, ďalšie obmedzenia dopravy už plánované nie sú," informovala radnica.



Počas víkendu bude zhotoviteľ prác frézovať starý kryt vozovky, opraví kanalizačné poklopy a položí novú asfaltovú vrstvu vozovky. Doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo. Ďalšie práce budú pokračovať bez výraznejších dopravných obmedzení, niektoré sa budú realizovať napríklad aj zo spodnej strany mosta, uviedol magistrát.



Opravu mosta prisľúbil ešte v auguste minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) pri poklepaní základného kameňa obchvatu Šale. V rámci opráv sa počíta s výmenou oceľových mostných odvodňovačov, so sanáciou okolitého betónu i s výmenou obrusnej vrstvy asfaltového krytu vozovky spolu so spojovacím asfaltovým postrekom. Súčasťou rekonštrukcie bude aj sanácia lícových častí ríms z obidvoch strán vozovky, prečistenie mostných záverov, oprava kovového mostného záveru nad oporou, oprava vozovky cesty číslo I/75 na nájazdoch.