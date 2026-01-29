< sekcia Regióny
Oprava mosta pri Zbudzi sa začne v apríli, počas prác ho úplne uzavrú
Most z roku 1965 je v havarijnom stave.
Autor TASR
Zbudza 29. januára (TASR) - Rekonštrukcia mosta cez nápustný kanál pri obci Zbudza v okrese Michalovce sa začne pravdepodobne v apríli. Košický samosprávny kraj (KSK) na svojej webovej stránke informoval, že most bude úplne uzavretý, keďže jeho technický stav neumožňuje ponechať premávku ani v jednom jazdnom pruhu.
Most z roku 1965 je v havarijnom stave. Má vážne poruchy na nosnej konštrukcii aj spodnej stavbe, nosníky sú poškodené koróziou, hydroizolácia je nefunkčná, mostný zvršok je v zlom stave.
Doprava bude počas výstavby vedená obchádzkovou trasou cez Strážske v dĺžke 24 kilometrov. „Pre kraj je lacnejšie a rýchlejšie zrekonštruovať most pri úplnej uzávere, no napriek tomu sa vždy snažíme ponechať most prejazdný v jednom jazdnom pruhu, prípadne využiť náhradné dočasné premostenie. V tomto prípade však ani jedna z možností nepripadala do úvahy z bezpečnostných dôvodov a napriek snahe budeme musieť most uzavrieť úplne,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Predpokladané náklady na rekonštrukciu predstavujú takmer 3,16 milióna eur. Súčasťou prác bude výmena celej nosnej konštrukcie, nové zakladanie, osadenie nosníkov, vozovky a moderných bezpečnostných prvkov. Z KSK dodali, že budú verejnosť priebežne informovať o ďalšom postupe a presných termínoch stavby.
