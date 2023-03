Oprava mosta v Horných Orešanoch si vyžiada uzáveru pre autá a peších

Trnava 14. marca (TASR) – Úplnú uzáveru pre motorové vozidlá a peších si na nasledujúce štyri mesiace vyžiada rekonštrukcia mosta cez potok Parná na ceste II/502 v obci Horné Orešany v okrese Trnava. Začne v stredu (15. 3.) s rozpočtom 493.000 eur. Vlastníkom mosta je Trnavský samosprávny kraj (TTSK).



"Začíname s komplexnou rekonštrukciou ďalšieho mosta, ktorý je v nevyhovujúcom stave. Pre bezpečnosť všetkých účastníkov premávky sme sa na základe diagnostiky rozhodli vymeniť celú nosnú konštrukciu, rovnako sme zabezpečili obchádzkové trasy a prispôsobili aj cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Zámerom krajskej samosprávy bolo rekonštruovať most v skoršom termíne, no verejné obstarávanie, ako doplnil, museli zopakovať. "Som rád, že zhotoviteľ COLAS Slovakia, a.s, už nastupuje na stavenisko. V Horných Orešanoch tak vybudujeme úplne nový, bezpečný most s dlhou životnosťou," povedal.



Z dôvodu rekonštrukcie dôjde od 15. marca k úprave cestovných poriadkov prímestských autobusových liniek obsluhujúcich Horné Orešany. Počas prác budú v obmedzenom režime obsluhované zastávky Horné Orešany Reštaurácia a Horné Orešany Potraviny. Zastávka pri moste v Horných Orešanoch ostane v prevádzke obojsmerne. Autobusy smerujúce na Horné Orešany, Lošonec a Smolenice budú jazdiť po spojovacej komunikácii medzi cestami III/1297 a III/1298, ktorú na tento účel upravila ešte v minulom roku Správa a údržba ciest TTSK.



Dočasným dopravným značením bude vyznačená obchádzková trasa pre tranzitnú nákladnú dopravu z Modry cez Budmerice, Ružindol, Biely Kostol a Trnavu ďalej smerom na Trstín. Pre osobnú dopravu je obchádzka vedená z Dolných Orešian cez Košolnú a Suchú nad Parnou.



Most cez potok Parná v Horných Orešanoch bol postavený v roku 1969 a má dĺžku 12,5 metra. Podľa diagnostiky z marca 2021 je v zlom stave, pričom vzhľadom na nefunkčnú izoláciu dochádza k zatekaniu a degradácii nosnej konštrukcie. Cieľom rekonštrukcie je zmodernizovať nosnú konštrukciu, mostný zvršok, a zároveň vybudovať systém odvodňovania, čím sa predĺži životnosť objektu a zvýši bezpečnosť účastníkov cestnej premávky.



Pri susedných Dolných Orešanoch plánuje TTSK od jari rekonštruovať cestu II. triedy po hranicu s Bratislavským krajom. Na modernizáciu 5,7-kilometrového úseku získal TTSK nenávratný finančný príspevok 4,1 milióna eur. Okrem toho plánuje rekonštrukciu úseku v dĺžke 4,9 kilometra medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami.