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Oprava mosta v Kokave n. Rimavicou uzavrie cestu z Podpoľania na Gemer
Pre dopravné obmedzenia sa musia vodiči pripraviť na obchádzkové trasy.
Autor TASR
Kokava nad Rimavicou 10. novembra (TASR) - Dopravná spojnica z Podpoľania na Gemer bude pre rekonštrukciu železničného mosta v Kokave nad Rimavicou niekoľko dní uzavretá. Obmedzenia na ceste II/526 sú rozdelené do dvoch štvordňových etáp, vodičov čakajú desiatky kilometrov dlhé obchádzky. Na svojej oficiálnej webovej stránke o tom informovala obec Kokava nad Rimavicou.
Dôvodom dopravných obmedzení je oprava železničného mosta pri futbalovom ihrisku v Kokave nad Rimavicou. Ako vyplýva z materiálov Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), ktoré zverejnila obec, rekonštrukcia si vyžaduje prístup stavebnej mechanizácie z cestnej komunikácie II/526, cesta preto musí byť úplne uzatvorená.
Uzávera cesty II/526, ktorá vedie z obce Kriváň na Podpoľaní do Hnúšte v regióne Gemer, bude v Kokave nad Rimavicou uzavretá v dvoch štvordňových etapách. Prvá je naplánovaná od piatku (13. 11.) do pondelka (16. 11.), druhá od 20. do 23. novembra.
Pre dopravné obmedzenia sa musia vodiči pripraviť na obchádzkové trasy. Verejná autobusová doprava a rezidenti budú môcť využívať obchádzku po miestnych komunikáciách v Kokave nad Rimavicou. Osobné autá kratšie ako 10 metrov a s hmotnosťou do 12 ton budú jazdiť obchádzkou cez Sihlu a Utekáč s dĺžkou takmer 70 kilometrov. Nákladná doprava bude musieť uzavretý úsek obchádzať cez Sihlu a Brezno po trase dlhšej o vyše 120 kilometrov.
„Uzávera bude vyznačená dočasným dopravným značením na všetkých dotknutých úsekoch podľa platných určení dopravných značení. Za stav dopravného značenia počas trvania uzávery zodpovedá stavebník,“ uviedla miestna samospráva.
Dôvodom dopravných obmedzení je oprava železničného mosta pri futbalovom ihrisku v Kokave nad Rimavicou. Ako vyplýva z materiálov Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), ktoré zverejnila obec, rekonštrukcia si vyžaduje prístup stavebnej mechanizácie z cestnej komunikácie II/526, cesta preto musí byť úplne uzatvorená.
Uzávera cesty II/526, ktorá vedie z obce Kriváň na Podpoľaní do Hnúšte v regióne Gemer, bude v Kokave nad Rimavicou uzavretá v dvoch štvordňových etapách. Prvá je naplánovaná od piatku (13. 11.) do pondelka (16. 11.), druhá od 20. do 23. novembra.
Pre dopravné obmedzenia sa musia vodiči pripraviť na obchádzkové trasy. Verejná autobusová doprava a rezidenti budú môcť využívať obchádzku po miestnych komunikáciách v Kokave nad Rimavicou. Osobné autá kratšie ako 10 metrov a s hmotnosťou do 12 ton budú jazdiť obchádzkou cez Sihlu a Utekáč s dĺžkou takmer 70 kilometrov. Nákladná doprava bude musieť uzavretý úsek obchádzať cez Sihlu a Brezno po trase dlhšej o vyše 120 kilometrov.
„Uzávera bude vyznačená dočasným dopravným značením na všetkých dotknutých úsekoch podľa platných určení dopravných značení. Za stav dopravného značenia počas trvania uzávery zodpovedá stavebník,“ uviedla miestna samospráva.