Oprava mostného záveru obmedzí dopravu na D1 pri Považskej Bystrici

Považská Bystrica 21. júla (TASR) - Oprava mostného záveru obmedzí dopravu na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici. Na čiastočnú uzáveru komunikácie v úseku mosta cez Váh sa musia vodiči pripraviť od 24. júla od 6.00 h do 25. júla do 18.00 h. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.



Práce zabezpečí NDS v dvoch etapách, v prvej etape sa budú realizovať v pravom jazdnom pruhu a odstavnom pruhu, v druhej etape v ľavom jazdnom pruhu. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu.



NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov. "Záleží nám totiž nielen na bezpečnosti motoristov, ale aj na zachovaní bezpečnosti našich pracovníkov v teréne. Prosíme, buďte obozretní a ohľaduplní voči nim. Najčastejším dôvodom nehôd, často aj smrteľných, je totiž práve nepozornosť alebo nerešpektovanie predpísanej zníženej rýchlosti," uviedla Žgravčáková.