Oprava organa v kostole v Šali sa má začať na budúci rok
Darcovia môžu na opravu organa prispieť aj na Vianočnom benefičnom koncerte, ktorý sa v Kostole svätej Margity v Šali uskutoční 28. decembra o 16.00 h.
Autor TASR
Šaľa 20. decembra (TASR) - Generálna oprava historického organa v Kostole svätej Margity vo farnosti Šaľa by sa mohla začať v prvej polovici roka 2026. Uviedol to farský úrad, podľa ktorého je predbežný odhad nákladov na obnovu približne 100.000 eur, aktuálne sa už podarilo vyzbierať viac ako 75.000 eur.
Zbierka stále pokračuje. Darcovia môžu na opravu organa prispieť aj na Vianočnom benefičnom koncerte, ktorý sa v Kostole svätej Margity v Šali uskutoční 28. decembra o 16.00 h. „Výťažok z koncertu bude venovaný práve na podporu rekonštrukcie tohto historického hudobného nástroja,“ pripomenula farnosť.
Farnosť Šaľa zbiera peniaze na generálnu opravu organa od novembra 2022. Každú nedeľu po 15. dni v mesiaci organizuje zbierky v kostole a zároveň umožňuje prispievať prostredníctvom milodaru na účet, ktorý na tento účel zriadila. Okrem toho vytvorila aj projekt Otvorené dvere, ktorým sa snaží do obnovy zapojiť širokú verejnosť a podporovateľov.
Podľa farského úradu sa na organe dá stále hrať, ale je v zlom technickom stave a jeho funkčnosť je značne obmedzená. Generálnu opravu chce farnosť dokončiť do roku 2029, keď organ oslávi 100 rokov. „Obnova tohto historického nástroja je kľúčová nielen pre hudobný život farnosti, ale aj ako súčasť kultúrneho dedičstva celej komunity,“ doplnil farský úrad.
