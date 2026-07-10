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Oprava parkoviska v Piešťanoch prinesie dopravné obmedzenia
Obmedzenia sa budú týkať vnútrobloku pri bytových domoch na Krajinskej ulici s orientačnými číslami osem, desať, 12 a 14.
Autor TASR
Piešťany 10. júla (TASR) - Mesto Piešťany začne od 13. júla s opravou parkoviska vo vnútrobloku na Krajinskej ulici, potrvá do 24. júla, v prípade nepriaznivého počasia sa môže termín dokončenia predĺžiť. Stavebné práce si vyžiadajú dočasné uzavretie parkovania aj prejazdu v dotknutej lokalite. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Obmedzenia sa budú týkať vnútrobloku pri bytových domoch na Krajinskej ulici s orientačnými číslami osem, desať, 12 a 14. Mesto zároveň žiada obyvateľov a návštevníkov lokality, aby počas realizácie opravy rešpektovali dočasné dopravné značenie a využili alternatívne možnosti parkovania.
Obmedzenia sa budú týkať vnútrobloku pri bytových domoch na Krajinskej ulici s orientačnými číslami osem, desať, 12 a 14. Mesto zároveň žiada obyvateľov a návštevníkov lokality, aby počas realizácie opravy rešpektovali dočasné dopravné značenie a využili alternatívne možnosti parkovania.