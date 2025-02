Oprava potrubia v Nitre spôsobí počas víkendu obmedzenia v MHD

Nitra 25. februára (TASR) - Spoločnosť Transdev Nitra, ktorá zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu (MHD) v krajskom meste, upozorňuje na obmedzenia v MHD. Tie sa začnú v piatok 28. februára a potrvajú do nedele 2. marca. Dôvodom je oprava vodovodného potrubia v centre mesta, informoval dopravca.



Od piatka v čase od 18.50 h do nedele do 24.00 h bude úplne uzavretá Štefánikova trieda v úseku, kde sa nachádzajú zastávky Centrum, Mlyny - nástupište E Tržnica a Centrum, Mlyny - nástupište F Staré divadlo. Vzhľadom na uzáveru komunikácie budú tieto nástupištia v uvedenom čase zrušené.



Autobusy zastavia na náhradných nástupištiach. Linky 1, 2, 4, 7, 10, 12, 14, 19, 23, 25 a 27, ktoré prichádzajú zo smeru od Predmostia a Chrenovej, zastavia na nástupišti C Tesco, kde bežne zastavujú linky idúce smerom na Klokočinu alebo Mlynárce.



Linky 18, 21, 24 a 33, ktoré prichádzajú zo smeru od Štúrovej ulice, zastavia na nástupišti D Mlyny, kde bežne zastavujú linky smerujúce na Chrenovú. Do spojov uvedených liniek môžu cestujúci nastúpiť aj na zastávke Rázcestie Autobusová stanica, ktorá je nasledujúcou na ich trase.



Rovnaká výluka s rovnakou organizáciou dopravy sa zopakuje aj o týždeň, čiže počas víkendu od 7. do 9. marca, upozornil Transdev.