Oprava potrubia v Nitre spôsobí dopravné obmedzenia počas 6 víkendov

Nitra 26. februára (TASR) - Západoslovenská vodárenská spoločnosť (ZVS) upozorňuje na dopravné obmedzenia v centre Nitry, ktoré sa začnú v piatok (28. 2.). Obmedzenia súvisia s opravou kanalizačného potrubia v križovatke Štefánikova trieda - Štúrova ulica a potrvajú šesť víkendov, potvrdila Margita Kršáková, riaditeľka Odštepného závodu ZVS v Nitre.



Rekonštrukčné práce na prvom úseku sa začnú v piatok (28. 2.) o 19.00 h a potrvajú do nedele (2. 3.) do 24.00 h. Z dôvodu stavebných prác bude Štefánikova trieda v križovatke medzi Mlynmi a tržnicou v tomto čase úplne uzatvorená. Dočasným dopravným značením budú označené obchádzky aj premiestnenie zastávok mestskej hromadnej dopravy. Od pondelka (3. 3.) bude dané územie prejazdné vo všetkých smeroch.



Oprava druhého úseku sa začne v piatok (7. 3.) o 19.00 h a potrvá do nedele (9. 3.) do 24.00 h. V druhej etape budú pokračovať práce z prvej etapy s rovnakými obmedzeniami. Od pondelka (10. 3.) bude dané územie prejazdné vo všetkých smeroch.



Tretí úsek sa začne opravovať v piatok (14. 3.) od 17.00 h a práce potrvajú do nedele (16. 3.) do 24.00 h. V tejto etape sa práce presunú k Mlynom, obmedzený bude jeden jazdný pruh smerom k Univerzitnému mostu.



Na štvrtom úseku sa začne pracovať v piatok (21. 3.) o 17.00 h, ukončenie je plánované v nedeľu (23. 3.) o 24.00 h. Práce budú pokračovať od Štúrovej ulice smerom k Mlynom, obmedzený bude jeden jazdný pruh - ľavý alebo stredný - smerom k Univerzitnému mostu.



Práce na piatom úseku sa začnú v piatok (28. 3.) o 17.00 h a potrvajú do nedele (30. 3.) do 24.00 h. Pokračovať budú v blízkosti priechodu pre chodcov pri tržnici, obmedzený bude jeden jazdný pruh smerom k Univerzitnému mostu.



V rámci šiesteho úseku budú prebiehať od piatka (4. 4.) od 17.00 h do nedele (6. 4.) do 24.00 h dokončovacie práce.



Počas realizácie jednotlivých etáp budú všetky úseky riadne označené dočasným dopravným značením. "Cestná doprava v záujmovom území bude obmedzovaná len počas víkendov, keď je menšia frekvencia dopravy," skonštatovala Kršáková.