Oprava povrchu vozovky na moste ponad Medený hámor obmedzí dopravu

Banská Bystrica 17. októbra (TASR) - Pre opravu povrchu vozovky pri mostných záveroch na moste R1-191 prechádzajúceho ponad Medený hámor v Banskej Bystrici čakajú vodičov v najbližších dňoch dopravné obmedzenia. S prácami by sa malo začať v piatok (18. 10.), predpokladaný dátum ich ukončenia je 23. október. Informovala o tom vo štvrtok na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.



V prvej etape budú blokované pravé (pomalé) jazdné pruhy v oboch smeroch a v druhej etape by mali byť blokované ľavé (rýchle).



Podľa polície v prvej etape, v piatok od 17.00 h, by sa malo začínať s rozmiestnením dočasného dopravného značenia v smere do Zvolena, aby zhotoviteľ mohol začať s frézovaním vozovky, búracími prácami a podobne už vo večerných hodinách. V sobotu (19. 10.) sa má pokračovať s rozmiestnením značenia v smere na Donovaly a následnými prácami. V nedeľu (20. 10.) je v pláne zhruba do 13.00 h odstránenie dopravného značenia v smere do Zvolena a vo večerných hodinách v smere na Donovaly.



Začiatok druhej etapy je v pláne v pondelok (21. 10.) okolo 8.00 h označením úseku a prácami v smere Donovaly, po 10.00 h v smere na Zvolen. Realizácia opravy a odstránenie dočasného dopravného značenia majú byť ukončené 23. októbra v poobedňajších hodinách.