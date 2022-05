Oprava škôd po požiari domu v Nitre potrvá mesiace, zranili sa 2 ľudia

Na snímke hasiči zasahujú v Dome s opatrovateľskou službou, ktorý zachvátil požiar na ulici Janka Kráľa v Nitre v nedeľu 15. mája 2022. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Nitra 16. mája (TASR) – Po požiari Domu s opatrovateľskou službou na Ulici Janka Kráľa v Nitre, ktorý vypukol v nedeľu (15. 5.) večer v jednom z bytov na prvom poschodí v bloku A, zostali neobývané byty na celom poschodí. Dôvodom je silné zadymenie a poškodená elektroinštalácia, informoval Tomáš Holúbek, hovorca mesta Nitra, ktoré je zriaďovateľom zariadenia.Predbežná škoda je vyčíslená na 100.000 eur. Podľa Holúbka je poškodených celkovo desať bytov, deväť na jednom poschodí a byt nachádzajúci sa nad tým, v ktorom požiar vznikol. Škody sú typické pre horenie a následné hasenie.skonštatoval hovorca. Oprava bytov potrvá minimálne niekoľko týždňov, pravdepodobne však až mesiacov.Pri požiari sa zranili dvaja ľudia. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre Andrea Červočová, jedna osoba sa nadýchala splodín horenia, druhá utrpela zranenie ruky. V čase požiaru sa v zariadení nachádzalo približne 100 seniorov, 44 z nich bolo evakuovaných. Na mieste zasahovalo 18 hasičov so siedmimi kusmi techniky. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa, na mieste bol zisťovateľ príčin požiarov.Piatim seniorom poskytlo mesto dočasné ubytovanie v hotelovej časti amfiteátra pod Zoborom, kde bolo počas pandémie zriadené karanténne centrum pre ľudí bez domova s novým koronavírusom. V dvojlôžkových izbách sú ubytovaní štyria klienti zariadenia a syn jedného z nich, ktorý mal povolenie bývať s ním v Dome s opatrovateľskou službou. Ďalší štyria klienti odišli k svojim príbuzným, ostatní sa mohli vrátiť do bytov, prípadne do náhradných priestorov v rámci zariadenia, potvrdil Holúbek.