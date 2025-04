Oprava úseku diaľnice D1 pri Púchove si vyžiada dopravné obmedzenia

Púchov 27. apríla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť začne v pondelok (28. 4.) s opravou ľavého jazdného pásu pri križovatke Púchov na diaľnici D1. Práce rozdelila do troch etáp, potrvajú do 17. mája a vyžiadajú si aj obmedzenia dopravy v úseku. Informovala o tom v nedeľu na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



Diaľničiari pristúpia k oprave pravého jazdného pruhu a odbočovacieho pruhu v smere od Žiliny na Bratislavu. „Prvá etapa prác potrvá od pondelka od 10.00 h do 3. mája do 20.00 h, druhá od 5. mája od 10.00 h do 10. mája do 20.00 h a tretia od 15. mája od 10.00 h do 17. mája do 20.00 h,“ konkretizovala polícia.



Doprava bude podľa nej v uvedenom mieste zúžená a vedená v jednom jazdnom pruhu v smere od Žiliny do Bratislavy.



„S cieľom zaistenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky žiadame účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a sledovanie situácie v cestnej premávke,“ dodali policajti.