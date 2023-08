Oprava v podjazde obmedzí dopravu na Ulici M. Rázusa v Trenčíne

Trenčín 11. augusta (TASR) - Oprava odvodňovacieho žľabu a vpustu v podjazde úplne vylúči premávku na Ulici M. Rázusa v Trenčíne. Na dopravné obmedzenie sa musia vodiči pripraviť od piatka od 18.00 h do 14. augusta do 5.00 h. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



"Obchádzková trasa k sídlisku Sihoť je vedená po ceste I/61 (Generála M. R. Štefánika) – Jasná – Hodžova, do centra mesta je vedená taktiež po týchto komunikáciách Hodžova – Jasná a Generála M. R. Štefánika," uviedli policajti.



Polícia s cieľom zaistenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky žiada jej účastníkov o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a sledovanie situácie v premávke.