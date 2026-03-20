< sekcia Regióny
Oprava Vážskeho mosta v Komárne by sa mala začať v lete
Verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie mosta vyhlásila Slovenská správa ciest v decembri minulého roka.
Autor TASR
Komárno 20. marca (TASR) - Počas letných mesiacov by sa mala začať obnova mosta ponad rieku Váh v Komárne. Most je súčasťou cesty I/63 na hlavnom ťahu smer Bratislava - Komárno - Nové Zámky - Štúrovo. Rekonštrukčné práce si vyžiadajú dopravné obmedzenia a krátkodobo aj úplnú uzáveru mosta, informovala radnica.
Verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie mosta vyhlásila Slovenská správa ciest v decembri minulého roka. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 4.214.405 eur bez DPH.
Vážsky most bol postavený v roku 1955 ako monolitický železobetónový most. Jeho technický stav si vyžiadal neodkladnú rozsiahlu rekonštrukciu, ktorá bola ukončená v júli 2020. Počas nej bolo vybudované dočasné podopretie mosta pilierom na umelom ostrovčeku vo Váhu. To umožňuje užívať most aj nákladnej doprave bez obmedzenia.
Oprava bude zahŕňať výmenu mostného zvršku, zosilnenie mostnej konštrukcie systémom externého predpätia, opravu chodníkov a verejného osvetlenia. V rámci modernizácie bude nutná aj úprava existujúcich inžinierskych sietí.
