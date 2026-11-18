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OPRAVY V TRENČIANSKOM KRAJI: V týchto obciach odstavia vodu
Na obmedzenie sa musia obyvatelia pripraviť od 8.30 h, potrvá do odstránenia poruchy.
Autor TASR
Nováky 18. novembra (TASR) - Mesto Nováky a dvojica susedných obcí Zemianske Kostoľany a Bystričany v okrese Prievidza zostanú od štvrtkového (19. 11.) rána bez pitnej vody. Dôvodom bude odstraňovanie havárie na vodovodnom potrubí. Informovali o tom dotknuté samosprávy na svojich weboch prostredníctvom oznamu Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti (StVS).
Dodávku pitnej vody odstaví StVS vo štvrtok v celých Novákoch, Zemianskych Kostoľanoch a Bystričanoch vrátane častí Vieska a Chalmová. „Veľký rozsah prerušenia dodávky vody je spôsobený haváriou na dvoch miestach privádzacieho potrubia Nováky - Oslany v meste Nováky,“ zdôvodnila StVS.
Na obmedzenie sa musia obyvatelia pripraviť od 8.30 h, potrvá do odstránenia poruchy.
Dodávku pitnej vody odstaví StVS vo štvrtok v celých Novákoch, Zemianskych Kostoľanoch a Bystričanoch vrátane častí Vieska a Chalmová. „Veľký rozsah prerušenia dodávky vody je spôsobený haváriou na dvoch miestach privádzacieho potrubia Nováky - Oslany v meste Nováky,“ zdôvodnila StVS.
Na obmedzenie sa musia obyvatelia pripraviť od 8.30 h, potrvá do odstránenia poruchy.