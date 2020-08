Oprava vozoviek obmedzí dopravu v považskobystrickom okrese

Považská Bystrica/Púchov 5. augusta (TASR) – Oprava krytu vozoviek si vyžiada obmedzenie dopravy na vybraných úsekoch ciest v okrese Považská Bystrica a Púchov. Motoristi sa na čiastočné obmedzenia musia pripraviť od stredy do 31. augusta, a to na cestách tretej triedy. Informoval o tom trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička.



Čiastočné dopravné obmedzenia, a to striedavo v oboch jazdných pruhoch, budú na cestách III/1947 v Domaniži, III/1978 v Stupnom, III/1976 v Hornej, ako i Dolnej Marikovej, III/1985 v Zemianskom Kvašove, III/1989 v Zemianskej Závade, III/1990 v Malých Ledniciach. Práce obmedzia dopravu i na cestách III/1936 v Lazoch pod Makytou, III/1951 v úseku Horná Breznica – Zubák, III/1944 v úseku Beluša – Hloža – Podhorie, III/1946 Beluša – Belušské Slatiny, III/1951 v úseku Lednické Rovne – Dolná Breznica a III/1953 v úseku Dolná Breznica – Lednica.



„Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu striedavo pre obidva jazdné smery, bude ju usmerňovať umiestnené prenosné dopravné značenie a riadiť ju budú náležite poučené a spôsobilé osoby," uviedol Kudlička.



Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Považskej Bystrici v tejto súvislosti žiada motoristickú verejnosť, aby pri prejazde uvedenými úsekmi ciest tretej triedy v okresoch Považská Bystrica a Púchov dbala na zvýšenú opatrnosť, plne sa venovala vedeniu vozidla, sledovala dočasné dopravné značenie a rešpektovala pokyny správcov cesty.