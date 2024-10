Oprava vozovky medzi Veľkými Levármi a Závodom obmedzí premávku

Bratislava 4. októbra (TASR) - Na ceste medzi obcami Veľké Leváre a Závod bude počas októbra obmedzená premávka. Dôvodom je oprava úseku od železničného priecestia Veľké Leváre cez most nad diaľnicou k obci Závod. Informovala o tom hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman.



"Rekonštrukcia pozostáva z výmeny nevyhovujúcej obrusnej vrstvy vozovky," priblížila.



Práce na oprave vozovky budú realizovať v čiastočnej uzávere so striedavo riadenou premávkou, dokončiť by ich mali do konca októbra.