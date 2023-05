Oprava vozovky na diaľnici D2 by mala potrvať do polovice júna

Bratislava 23. mája (TASR) - Oprava vozovky na diaľnici D2 medzi hraničným priechodom Brodské/Břeclav a Bratislavou by mala potrvať do polovice júna. Závisieť to bude od poveternostných podmienok. TASR o tom informovali z Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) s tým, že práce sú rozdelené do niekoľkých častí.



Od utorka sa pracuje vo vonkajšom jazdnom pruhu a na krajnici v smere z Bratislavy do Česka v 17,300 až 15,950 kilometra diaľnice. Práce v tomto úseku majú trvať do piatka (26. 5.) do 14.00 h. Cez víkend sa bude pokračovať v opravách v ďalšom úseku diaľnice.



Vozovku budú na jednotlivých miestach rekonštruovať aj v ďalšie dni do 18. júna, a to buď v smere z Bratislavy do Česka, alebo v opačnom smere. "Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom páse," spresnili z NDS.