Oprava vozovky na R1 pri Hronskej Breznici prinesie obmedzenia

Hronská Breznica 16. septembra (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na čiastočnú uzáveru rýchlostnej cesty R1 pri Hronskej Breznici. Obmedzenie sa začne v pondelok 19. septembra od 7.00 h a potrvá do štvrtka 22. septembra do 18.00 h. Dôvodom čiastočnej uzávery je oprava vozovky, informovala v piatok NDS.



Stavebné práce budú v pravom jazdnom páse na vonkajšom jazdnom pruhu a krajnici. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov. Dôležitá je bezpečnosť motoristov, ale aj pracovníkov v teréne.