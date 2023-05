Oprava vozovky na R1 pri Tekovských Nemciach si vyžiada obmedzenia

Nitra 5. mája (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje vodičov na čiastočnú uzáveru rýchlostnej cesty R1 pri Tekovských Nemciach v ľavom jazdnom páse v celej šírke vozovky v smere do Bratislavy. Obmedzenie začne platiť v utorok (9. 5.) od 7.00 h a trvať bude 18 dní. Výnimkou bude obdobie od nedele 12.00 do pondelka 12.00 h. Dôvodom čiastočnej uzávery je oprava vozovky, informovala hovorkyňa spoločnosti Eva Žgravčáková.



Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. V prvej etape bude uzavretý vonkajší (pomalý) jazdný pruh a v druhej etape budú uzavreté dva jazdné pruhy (vnútorný a stredný). Národná diaľničná spoločnosť apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov.