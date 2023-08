Oprava vozovky na Rázusovom nábreží v Bratislave si vyžiada obmedzenia

Bratislava 3. augusta (TASR) - Hlavné mesto by malo od pondelka (7. 8.) začať s opravou vozovky na Rázusovom nábreží, v úseku od Mosta SNP po Šafárikovo námestie v Starom Meste. Oprava sa má týkať vonkajších jazdných pruhov. Práce by mali trvať mesiac a vyžiadajú si dopravné obmedzenia. Informuje o tom mestská časť Staré Mesto na svojom webe.



"Počas prác môžu vodiči využívať druhý, vnútorný jazdný pruh. Práce by mali trvať celý tento mesiac. Celý úsek by mal byť sprejazdnený začiatkom septembra," približuje samospráva.



Obmedzenie dopravy sa má týkať úseku v dĺžke približne 900 metrov. Počas prác by sa malo zrekonštruovať približne 4200 štvorcových metrov vozovky. Okrem samotnej opravy vozovky majú pribudnúť aj bezbariérové priechody pre chodcov.