Oprava vozovky si vyžiada čiastočnú uzáveru D1 pri Lúke
Autor TASR
Lúka 26. septembra (TASR) - Oprava vozovky si vyžiada čiastočnú uzáveru diaľnice D1 v úseku Lúka - Nové Mesto nad Váhom. Na dopravné obmedzenie sa vodiči musia pripraviť od soboty (27. 9.) od 8.00 h do 3. októbra do 14.00 h. Informovala o tom v piatok trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
„Uzatvorený zostane vonkajší jazdný pruh pravého jazdného pásu diaľnice D1 v úseku Lúka – Nové Mesto nad Váhom v smere na Žilinu. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu diaľnice podľa postupu prác,“ uviedli policajti.
Oprava bude podľa nich zahŕňať odfrézovanie pôvodných asfaltových vrstiev a položenie nového asfaltu.
Polícia v tejto súvislosti žiada všetkých účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a sledovali aktuálnu dopravnú situáciu.
