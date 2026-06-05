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Oprava vozovky v bratislavských Vajnoroch si vyžiada obmedzenie
V prvej etape pracovníci osadia dočasné dopravné značenie, vyfrézujú vozovku a opravia podkladové vrstvy vozovky.
Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) opraví cestu na ulici Pri mlyne v bratislavských Vajnoroch. Oprava vozovky si vyžiada obmedzenia dopravy. Od pondelkového (8. 6.) rána bude doprava na ulici Pri mlyne obmedzená do jedného jazdného pruhu. TASR o tom informovala mediálna komunikácia NDS.
V prvej etape pracovníci osadia dočasné dopravné značenie, vyfrézujú vozovku a opravia podkladové vrstvy vozovky. Od 19. júna od 6.00 h do 22. júna bude nasledovať úplná uzávera časti ulice. Počas nej príde na rad ďalšie frézovanie vozovky, asfaltový postrek a úprava krajníc v celkovej dĺžke od cesty I/61 po železničné priecestie. Obchádzková trasa bude riadne vyznačená.
Predmetnú komunikáciu využívali stavbári ako vjazd a výjazd zo staveniska počas výstavby kľúčového diaľničného prepojenia diaľnic D1 a D4 pri vstupe do Bratislavy.
V prvej etape pracovníci osadia dočasné dopravné značenie, vyfrézujú vozovku a opravia podkladové vrstvy vozovky. Od 19. júna od 6.00 h do 22. júna bude nasledovať úplná uzávera časti ulice. Počas nej príde na rad ďalšie frézovanie vozovky, asfaltový postrek a úprava krajníc v celkovej dĺžke od cesty I/61 po železničné priecestie. Obchádzková trasa bude riadne vyznačená.
Predmetnú komunikáciu využívali stavbári ako vjazd a výjazd zo staveniska počas výstavby kľúčového diaľničného prepojenia diaľnic D1 a D4 pri vstupe do Bratislavy.