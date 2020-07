Renovácia zdravotníckej školy v L. Mikuláši bude stáť 4 milióny eur

Liptovský Mikuláš 28. júla (TASR) – Investíciu viac ako 4 milióny eur si vyžiada rekonštrukcia 30 rokov starej budovy Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši. Kompletnou obnovou prechádza vstupná časť, hlavná školská budova aj spojovacia časť, ktorá tvorí komunikačné prepojenie medzi hlavnou školskou budovou a telocvičňou. TASR o tom informovala hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Martina Remencová.



"Zo starej budovy, ktorá bola dlhé roky zanedbávaná, sa stáva príjemná moderná škola, ktorá, ako verím, splní študentom aj učiteľom ich očakávania a výrazne zlepší podmienky na vzdelávanie," povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Momentálne je podľa Remencovej takmer dokončená fasáda na budove, osadené sú nové okná a žalúzie. Zrealizované sú aj rozvody kanalizácie, vody a kúrenia. "Napriek úskaliam, ktoré so sebou priniesla koronakríza či samotné rekonštrukčné práce, stavba napreduje plynule a bez výraznejších problémov. Aktuálne dokončujeme zateplenie strešnej konštrukcie," zhodnotil riaditeľ odboru správy majetku a investícií Úradu ŽSK Peter Mrvečka.



Dokončený je tiež svetlík, zastrešujúci nové átrium školy. "Z pôvodne otvoreného priestoru sa tak stal interiérový priestor, čo umožnilo zväčšiť vnútorné plochy školy na prvom nadzemnom podlaží. V átriu pribudne nový výťah, ktorý umožní bezbariérový presun na všetky podlažia," priblížila Remencová s tým, že bezbariérový bude aj hlavný vstup do budovy.



Rekonštrukciu Strednej zdravotníckej školy by mali dokončiť na konci roka. Študenti by sa tak do lavíc mohli vrátiť začiatkom roka 2021. Dovtedy bude podľa hovorkyne ŽSK výučba pokračovať v náhradných priestoroch.