Opravený most pri Veľkých Raškovciach čaká na kolaudáciu

Veľké Raškovce 15. októbra (TASR) - Most medzi obcami Veľké Raškovce a Malé Raškovce v okrese Michalovce, ktorý od apríla opravoval Košický samosprávny kraj (KSK), je už opravený, no nie je prejazdný. Ako pre TASR uviedol starosta Veľkých Raškoviec Elemér Jakab, nie je skolaudovaný, a preto ho nemôžu využívať. Hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná uviedla, že práce na moste ukončili pred dvoma týždňami a následne podali žiadosť o kolaudačné rozhodnutie.



"Predpokladáme, že kolaudačné rozhodnutie by mohlo byť vydané do konca októbra. Most bude uvedený do prevádzky po vydaní kolaudačného rozhodnutia," dodala.



Jakab uviedol, že do pondelka (14. 10.) nebola žiadosť o kolaudáciu mosta podaná. Pred týždňom zástupcovia obcí z okolia vyzvali poslancov kraja aj dopravnú komisiu, aby situáciu na moste riešili. "Hovoril som pred dvoma mesiacmi, aby podali žiadosť o dočasné otvorenie mosta, ale povedali mi, že to nemá zmysel," uviedol starosta.



Most v extraviláne Veľkých Raškoviec mal poškodené nosníky, nefunkčnú hydroizoláciu, poškodenú vozovku aj bezpečnostné zariadenia. Rekonštrukciu financuje kraj zo svojho rozpočtu, práce si vyžiadali vyše 200.000 eur.



Počas opráv je premávka presmerovaná na obchádzkovú trasu dlhú 23 kilometrov, ktorá vedie cez obce Drahňov a Budkovce a následne do obce Dúbravka alebo do obcí Slavkovce a Malé Raškovce. "Obchádzka spôsobuje ľuďom problémy. Musia denne jazdiť viac ako 25 kilometrov, čo je náročné najmä pre starších ľudí, keď idú k lekárovi, alebo pre deti, keď idú do školy," uzavrel starosta.