< sekcia Regióny
Opravia cestu pri križovatke Košice – Nad Jazerom v smere na Maďarsko
Nový asfaltový koberec položia na celej šírke vozovky vrátane krajnice.
Autor TASR
Košice 23. júla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začne v pondelok 27. júla s opravou cesty I/16 od križovatky Košice - Nad Jazerom v smere na Maďarsko. Práce sa budú týkať približne úseku po most VSS a v prípade priaznivého počasia potrvajú vyše týždňa. Informovali o tom z mediálnej komunikácie NDS.
Nový asfaltový koberec položia na celej šírke vozovky vrátane krajnice. Dopravu budú počas prác postupne presmerovávať do voľných jazdných pruhov v rovnakom jazdnom páse.
Diaľničiari upozorňujú motoristov na zvýšenú opatrnosť už od nedele (26. 7.), keď pracovníci začnú v úseku rozmiestňovať dočasné dopravné značenie. Stroje sa na túto stranu cesty presunú po dokončení opravy úseku od mosta VSS po križovatku Košice - Nad Jazerom v smere na Prešov.
Podľa podpredsedu predstavenstva a prevádzkového riaditeľa NDS Rastislava Droppu pôjde o poslednú väčšiu plánovanú opravu spoločnosti v košickom regióne v tomto roku. „Dokopy hovoríme o zhruba desiatich kilometroch opravených vozoviek, a to iba v Košiciach a okolí,“ uviedol s tým, že pravidelná údržba zvyšuje životnosť ciest a odďaľuje potrebu ich rozsiahlej rekonštrukcie.
Nový asfaltový koberec položia na celej šírke vozovky vrátane krajnice. Dopravu budú počas prác postupne presmerovávať do voľných jazdných pruhov v rovnakom jazdnom páse.
Diaľničiari upozorňujú motoristov na zvýšenú opatrnosť už od nedele (26. 7.), keď pracovníci začnú v úseku rozmiestňovať dočasné dopravné značenie. Stroje sa na túto stranu cesty presunú po dokončení opravy úseku od mosta VSS po križovatku Košice - Nad Jazerom v smere na Prešov.
Podľa podpredsedu predstavenstva a prevádzkového riaditeľa NDS Rastislava Droppu pôjde o poslednú väčšiu plánovanú opravu spoločnosti v košickom regióne v tomto roku. „Dokopy hovoríme o zhruba desiatich kilometroch opravených vozoviek, a to iba v Košiciach a okolí,“ uviedol s tým, že pravidelná údržba zvyšuje životnosť ciest a odďaľuje potrebu ich rozsiahlej rekonštrukcie.