Opravovňa vozňov Trnava rozšírila kontrakt na železničné vozne

Trnava 22. marca (TASR) – Kontrakt opravcu železničných vozňov ŽOS Trnava z roku 2019 na dodávku 29 nových elektrických jednotiek pre Juhomoravský kraj sa aktuálne rozšíril o ďalších 11 vložených vozňov EMU310. Trnavskému závodu to podľa riaditeľa divízie osobných vozňov Petra Tótha umožní udržať a mierne zvýšiť počet odborných pracovníkov a rozšíriť výrobné know-how prostredníctvom sofistikovaného výkonu až do roku 2023. Kontrakt je pokračovaním projektu so Škodou Transportation.



„Na projekte už aktívne pracujeme a napĺňame dohodnutý objem prác v rámci aktualizovaného harmonogramu ovplyvneného dodávkami materiálu. Posledný vyrobený vagón opustí brány nášho závodu v decembri tohto roku,“ uviedol Tóth.



Forma spolupráce so Škoda Transportation je, ako informoval, štruktúrovaná tak, že Škoda vyrobí hrubé stavby skríň, podvozky a trakčné sety, ktoré dodáva do Trnavy. V rámci rozšíreného kontraktu sa na vagónoch vykonáva montáž interiéru s oživením a uvedením do prevádzkyschopného stavu s finálnou výstupnou kontrolou funkcionality vloženého vozňa. Oživenie a uvedenie do prevádzky celej súpravy EMU310 (18Ev) bude vykonávať Škoda Transportation v súčinnosti so ŽOS Trnava.



„Pre trnavské ŽOS je to veľký prínos v oblasti vyťaženia a zachovania kontinuálnej výroby v segmente výkonov divízie osobných vozňov,“ konštatoval Tóth. V roku 2023 potom nadviažu ďalšími deviatimi vozňami EMU300 (14Ev2) pre konečného zákazníka - Železničnú spoločnosť Slovensko. „To znamená, že už teraz môžeme z našej strany potvrdiť, že v divízii osobných vozňov máme zabezpečené projekty až do konca roka 2024,“ uzatvoril Tóth.