Opravu hate v Humennom začnú v septembri

Humenné 3. septembra (TASR) - Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) pripravuje opravu hate v Humennom. Počas opráv bude zdrž nad haťou vypustená, aby bol umožnený prístup pre potrebnú techniku. Ako pre TASR uviedla kancelária generálneho riaditeľa SVP, predpokladajú, že práce sa začnú v polovici septembra a ich ukončenie, ktoré bude zahŕňať aj dodávku nových technologických zariadení, je plánované do konca októbra.



"Pri manipulácii so segmentom došlo z doposiaľ nezistených príčin k poškodeniu, vybočeniu piestnice hydraulického piestu, čím došlo k poškodeniu puzdier vrátane celého piestu a k znemožneniu akejkoľvek manipulácie so segmentom," uviedlo SVP. Vodohospodári dodali, že v prípade povodne je možná už len manipulácia so zvyšnými troma segmentami, čo v závislosti od veľkosti povodňového prietoku nemusí postačovať.



Naplánovaná je výmena celého piestu za nový, výmena tesnení, hydraulického oleja, koncových spínačov a oprava elektroinštalácie ovládania v strojovni. Súčasťou prác bude aj vyvedenie ovládania tlačidiel na hornú časť stredového piliera.



"Samotné vypustenie zdrže dočasne minimálne zvýši vodný stav na Laborci pod haťou, obdobne ako je to každý rok v mesiaci apríl, respektíve máj, keď sa zdrž vypúšťa z dôvodu neresenia rýb," dodalo SVP.