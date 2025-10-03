< sekcia Regióny
Opravu povodňou zničenej ferraty finančne podporí OOCR Turiec
Finančná podpora by mala dosiahnuť 20.000 eur.
Autor TASR
Martin 3. októbra (TASR) - Martinská samospráva podporí obnovu ferraty Horskej záchrannej služby (HZS) pod Martinskými hoľami, zničenej septembrovou prívalovou povodňou, prostredníctvom Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Turiec. Ako na piatkovom brífingu pri štartovacom bode do ferraty informoval primátor Ján Danko, finančná podpora by mala dosiahnuť 20.000 eur.
Mestské zastupiteľstvo na tohtotýždňovom rokovaní zvažovalo aj pridelenie priamej dotácie. „Po prešetrení a po stanoviskách našich právnikov sme došli k záveru, že mesto nemôže zákonne poskytnúť priamo finančné prostriedky iným subjektom, ale oslovili sme našu OOCR Turiec, cez ktorú to je možné,“ podotkol Danko.
Členský príspevok mesta Martin do OOCR tvorí predovšetkým výnos z ubytovacej dane, o možnosti zvýšenia príspevku sa podľa Danka bude rokovať. „Budeme sa snažiť vyčleniť toľko prostriedkov, aby ferrata bola funkčná a bezpečná a aby ďalej lákala turistov do Martina,“ poznamenal martinský primátor.
Prívalové dažde v polovici septembra zdevastovali predovšetkým spodnú polovicu ferraty, pričom voda strhla osem mostíkov a koryto potoka zmenilo smer chodníka. „Po prvotných obhliadkach sme rozsah škôd odhadli na 20.000 eur. Niektoré mostíky vôbec nemôžeme nájsť, rošty sú zničené a potrhané,“ priblížil horský záchranár Peter Roštek. Doplnil, že už priebežne vymenili zhruba 100 metrov lán vo vrchnej časti a v priebehu októbra by sa radi pustili do opráv v najviac zasiahnutej spodnej časti ferraty.
Predseda predstavenstva OOCR Turiec Dalibor Steindl avizoval, že v prvej fáze by chceli obnovu ferraty podporiť sumou 7000 eur. „V prvom kroku sa budeme snažiť zorganizovať brigádu, ktorá pomôže v hrubom odstrániť niektoré škody, ktoré boli napáchané. V druhom kroku bude potrebné nastaviť model financovania, ktorým by ferrata bola trvale udržateľná,“ dodal Steindl.
Ferrata HZS pod Martinskými hoľami je najstaršia na Slovensku. Pravidelne je na nej od 15. septembra do konca októbra sezónna uzávera. Tá je aktuálne zmenená na mimoriadnu uzáveru s platnosťou do odvolania.
