Opravu uzavretého úseku cesty I/16 plánujú dokončiť do konca novembra

Bátka 10. novembra (TASR) – Rekonštrukcia cesty I/16 medzi Rimavskou Sobotou a Tornaľou v úseku od obce Bátka po osadu Teška, ktorá je pre dopravu uzavretá od polovice augusta, by mala byť dokončená do konca novembra. Pre TASR to uviedol hovorca Slovenskej správy ciest (SSC) Martin Guzi.



V uzavretom úseku naďalej pokračujú práce na rekonštrukcii cesty a dvoch mostov. "Cesta dostala nové podložie, aktuálne sa pracuje na pokladaní konštrukčných vrstiev vozovky. Na mostoch sa realizujú práce na hornej stavbe. Ak to umožnia klimatické podmienky, technologické postupy a dostupnosť materiálov, predpokladáme ukončenie stavebných prác v úseku do konca novembra," priblížil Guzi.



Rekonštrukčné práce si vyžiadali úplnú uzáveru približne štyri kilometre dlhého úseku cesty I/16, ktorú SSC vysvetlila zhoršeným stavom mosta za obcou Bátka či zlým stavom komunikácie a podkladových vrstiev vozovky vplyvom nákladnej dopravy a neúnosného podložia.



Hlavná obchádzková trasa uzavretého úseku vedie od Bátky po cestách tretej a druhej triedy cez obce Vieska nad Blhom, Radnovce, Rimavská Seč a Abovce, kde sa napája na cestu I/67 cez obce Kráľ, Riečka a Štrkovec až po Tornaľu. Na obchádzkových trasách platia i dopravné obmedzenia. Rýchlosť je v celom úseku obmedzená na 60 kilometrov za hodinu (km/h), v obciach a kolíznych miestach na 30 km/h. V obciach platí aj zákaz zastavenia vozidiel na ceste.