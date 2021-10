Opravu zjazdu z Mosta Lanfranconi odôvodňuje mesto havarijným stavom

Bratislava 7. októbra (TASR) - Mesto Bratislava odôvodňuje opravu zjazdovej vetvy z Mosta Lanfranconi (diaľnica D2) smerom na diaľnicu D1, do centra hlavného mesta, havarijným stavom úseku. Práce potrvajú do 17. októbra a obmedzený bude ľavý a neskôr pravý jazdný pruh. Vodiči musia preto naďalej rátať s kolónami. Magistrát tak reaguje aj na štvrtkové vyhlásenie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), ktorá zaregistrovala množstvo sťažností vodičov a zároveň sa dištancovala od spôsobených dopravných problémov.



"Bohužiaľ, pre technologické postupy nie je možné realizovať túto opravu bez akýchkoľvek obmedzení alebo len počas víkendov. Počas týchto prác treba rátať so zníženou priepustnosťou dopravy v danom úseku, najmä v časoch dopravnej špičky," uviedla pre TASR hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová. Mesto pripúšťa, že predpokladaný termín ukončenia prác 17. októbra sa môže meniť v závislosti od poveternostných podmienok či iných komplikácií zistených pri samotnej realizácii stavby.



Skorší termín opravy podľa samosprávy nebol možný vzhľadom na pripravovanú návštevu pápeža Františka. "Zároveň pre havarijný stav úseku bolo nutné túto opravu zrealizovať ešte pred zimným obdobím. Zostávajúce vetvy mosta (na Karlovu Ves a Mlynskú dolinu) budú opravené v priebehu budúceho roka," spresnila hovorkyňa.



Kontrolou jednotlivých vetiev mosta sa zistilo, že stav zjazdu si vyžadoval okamžitú systémovú opravu vybraných úsekov vrátane vybúrania asfaltových vrstiev a železobetónovej ochrannej vrstvy. Taktiež úpravu nosnej konštrukcie, realizáciu izolačnej vrstvy, armovanie, betonáž ochrannej vrstvy a na záver pokládku asfaltovej vrstvy.



Na hroziaci havarijný stav zjazdových vetiev Mosta Lanfranconi bol upozornený primátor Bratislavy Matúš Vallo aj na septembrovom stretnutí s predstaviteľmi NDS. Tieto vetvy sú totiž v správe a majetku magistrátu, nie NDS. "Mesto sme upozornili, že v prípade neriešenia tohto stavu a odďaľovania rekonštrukcie zo strany magistrátu hrozí kolaps dopravy," uviedla hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.



NDS vo štvrtok vyhlásila, že nie je zodpovedná za dopravný kolaps na bratislavskej časti diaľnice D2. Tam sa totiž v posledných dňoch tvoria rozsiahle kolóny často siahajúce od Stupavy až za Most Lanfranconi. V zápchach končí aj množstvo kamiónov smerujúcich do Maďarska či Rakúska. Zhustená premávka je na okolitých cestách v bratislavských mestských častiach Karlova Ves, Dúbravka či Staré Mesto. Dôvodom kolapsu majú byť podľa diaľničiarov práve práce na oprave zjazdovej vetvy z Mosta Lanfranconi.