Opravujú cestu prvej triedy na horskom priechode Branisko
Práce potrvajú 45 dní.
Autor TASR
Levoča 14. augusta (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) aktuálne realizuje modernizáciu päťkilometrového úseku cesty I/18 na horskom priechode Branisko. Práce potrvajú 45 dní. TASR o tom informoval hovorca SSC Lukáš Trepáč.
Ako uviedol, vozovka degradovala a vyžadovala si opravu z dôvodu dopravnej vyťaženosti horského priechodu. Hlavne počas uzáver tunela Branisko je horský priechod využívaný ako obchádzková trasa.
„Stavebné práce na opravovanom úseku cesty začali v utorok (12. 8.) odfrézovaním starého krytu vozovky. Budú pokračovať kladením geomreže, ktorá zabezpečí vystuženie asfaltových vrstiev. Potom bude položená ložná a obrusná vrstva vozovky. Modernizácia bude zahŕňať aj výškovú úpravu uličných vpustí, spevňovanie krajníc, tesnenie dilatačných škár a vyznačenie vodorovného dopravného značenia,“ priblížil Trepáč.
V mieste prác je doprava riadená dočasným dopravným značením a v prípade potreby osobami regulujúcimi premávku.
Práce realizuje Združenie Východ Eurovia - Doprastav Eurovia SK, a. s. Celkové zmluvné náklady na modernizáciu vozovky sú 909.000 eur s DPH.
