Opravujú most cez Sielnický potok v Sliači,bude aj dopravné obmedzenie

Sliač 17. júna (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) začala s rekonštrukciu mosta cez Sielnický potok na ceste I/69 v Sliači vo Zvolenskom okrese. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa SSC Jana Lukáčová s tým, že rekonštrukcia si vyžiada dopravné obmedzenie.



Dodala, že dopravu presmerujú do jedného jazdného pruhu a bude ju riadiť svetelná dopravná signalizácia. Konštatovala, že práce budú trvať 180 dní. Zhotoviteľom je Colas Slovakia a za celé dielo to má byť suma 507.516 eur s DPH.



Ako ďalej uviedla, v rámci obnovy vymenia nosnú konštrukciu mosta, upravia spodnú stavbu a vymenia aj mostné rímsy. Aplikujú aj nové izolácie mosta a vozovky a dajú aj nové zvodidlá. „Súčasťou rekonštrukcie budú i terénne úpravy. Pred a za mostom rozšíria krajnice cesty I/69 pre osadenie nových záchytných zariadení,“ objasnila.



Podľa SSC v rámci rekonštrukcie prečistia aj koryto a svahy Sielnického potoka. Následne ho spevnia lomovým kameňom ukladaným do betónu. Hovorkyňa spomenula, že obnova mosta zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a aj jeho životnosť.