Opravujú most na Teplickej ulici v Piešťanoch, úsek bude bez obmedzení

Piešťany 3. júla (TASR) - Most nad potokom Dubová na Teplickej ulici v Piešťanoch opravujú. Rekonštrukcia sa začala 25. júna a trvať má 90 pracovných dní, pričom premávka v danom úseku by mala byť bez obmedzení. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa mesta Piešťany Veronika Bardíková.



"Predmetom opravy je kompletná sanácia dvoch krajných železobetónových nosníkov, ktoré sú značne zdegradované vplyvom vonkajšieho zaťaženia poveternostnými vplyvmi," informuje mesto na svojom webe, pričom oprava stojí samosprávu takmer 29.000 eur.



Pri rekonštrukcii budú okrem iného odstránené všetky nesúdržné vrstvy betónu, výstuž bude zbavená zbytkov korózie a následne ošetrená náterom. Stavba je zabezpečená aj ochrannou sieťou, ktorá má zaistiť, aby stavebný odpad a úlomky nepadali do potoka Dubová.