S opravami po zemetrasení na východe pomáhajú aj nezamestnaní

Holčíkovce/Ďapalovce 16. augusta (TASR) - Práce na oprave domov a verejných budov, ktoré boli poškodené minuloročným zemetrasením na východnom Slovensku, pokračujú aj počas leta. Ako pre TASR uviedli starostovia obcí v okrese Vranov nad Topľou, aktuálne prebiehajú viaceré opravy, pričom pomáhajú aj nezamestnaní v rámci projektu Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením.



Starosta obce Holčíkovce Michal Flešár uviedol, že zemetrasením bolo v obci poškodených viac ako 100 domov, pričom škody sa pohybovali od 100 do 80.000 eur. Práce v obci sa sústreďujú nielen na súkromné domy, ale aj na verejné budovy, ako sú škola, škôlka a obecný úrad. "Nemohli sme opraviť všetky domy naraz, firmy na to nestačili. Navyše, počasie nám komplikovalo prácu," uviedol starosta.



V obci pracujú v rámci projektu dvaja zamestnanci. "Ľudia túto pomoc prijali veľmi pozitívne. Mnohí si ich prácu pochvaľujú, najmä tí, ktorí sami nemajú možnosť vykonávať ťažké práce alebo sú často v zahraničí," dodal Flešár. Opravy na značne poškodených domoch podľa neho postupujú pomaly, pretože obyvatelia často nemajú dostatok finančných prostriedkov na riešenie všetkých problémov naraz.



Starosta obce Ďapalovce Ján Cmár uviedol, že v rámci projektu pracujú v obci štyria zamestnanci. "Doteraz sme opravovali poškodený obecný majetok vrátane obecného úradu. Výsledky ich práce sú už viditeľné," doplnil.



Ako pre TASR uviedla Marianna Šebová z tlačového a komunikačného oddelenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, na projekt Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením, ktorý trval od novembra 2023 do júna 2024, plynule nadviazal projekt Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením 2. "V rámci prvého projektu bolo finančne podporených 67 pracovných miest sumou 335.973,67 eura. V druhom projekte bol doteraz poskytnutý finančný príspevok na 90 zamestnancov," spresnila Šebová.



Projekt Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením 2 bude trvať do februára 2025. Rozpočet projektu je vo výške 642.260,80 eura.