Opravy v školách a sociálnych zariadeniach v Žiline budú 600.000 eur

Žilina 14. júla (TASR) - Letné prázdninové obdobie využíva žilinská radnica na realizáciu investičných projektov zameraných na zlepšenie technického zázemia školských a sociálnych zariadení. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, menšie opravy, ale i rozsiahlejšie úpravy budú stáť viac ako 600.000 eur.



Aktuálne sa dokončuje modernizácia existujúcej elektroinštalácie v Dennom centre Andreja Kmeťa a vo výdajni stravy. „Podobné práce sa realizujú aj v Jedálni na Námestí J. Borodáča a potrvajú približne do septembra. Investícia do oboch zariadení je vyčíslená na takmer 115.000 eur. Práce v Dennom centre Andreja Kmeťa a vo výdajni stravy budú hotové v najbližších dňoch,“ priblížila Ondrášová.



Základné školy (ZŠ) Karpatská a Limbová v lete prechádzajú úpravami s cieľom zlepšiť podmienky pre zamestnancov aj žiakov. „Na ZŠ Karpatská sa realizuje kompletná obnova vzduchotechniky v školskej jedálni. Súčasťou projektu sú aj súvisiace elektroinštalačné a stavebné práce, ktoré prispejú k lepšiemu vetraniu a hygienickým štandardom v prevádzke stravovania. Hodnota projektu je viac ako 132.000 eur,“ uviedol primátor Peter Fiabáne.



Doplnil, že približne 54.000 eur bude investovaných aj do ZŠ Limbová, kde vďaka týmto prostriedkom vzniknú nové, oddelené šatne pre mužov a ženy, vrátane hygienického zázemia v podobe spŕch a toaliet. Stavebné úpravy v obidvoch školách chcú dokončiť ešte pred začiatkom školského roka.



Rekonštrukcia s viacerými kľúčovými úpravami za približne 72.000 eur aktuálne prebieha aj v budove ZŠ Trnové. K významným projektom v hodnote viac ako 45.000 eur patrí tiež oprava štyroch terás pri budove ZŠ s materskou školou Gaštanová. Drobné opravy sa realizujú aj v ďalších školských zariadeniach.



„Rekonštrukcie v čase letných prázdnin sú súčasťou nášho systematického a každoročne realizovaného úsilia o zlepšenie hygienických a technických podmienok vo všetkých školských zariadeniach v meste. Mesto dlhodobo investuje nemalé finančné prostriedky do odstraňovania zanedbaných stavov, ktoré vznikli v dôsledku dlhoročného nedostatku financií na údržbu škôl,“ dodal žilinský primátor.