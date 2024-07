Opustená továreň v Smolníku je opäť dejiskom multižánrového festivalu

Smolník 18. júla (TASR) - Opustená tabaková továreň v Smolníku v okrese Gelnica sa po roku opäť stáva dejiskom multižánrového festivalu s názvom 66 hodín. TASR o tom informoval Martin Majdák z košickej Tabačky Kulturfabrik. Festival trvá od štvrtka do nedele (21. 7.).



Priestory bývalej továrne ožijú súčasnou hudbou, divadlom, tancom, vizuálnym umením, diskusiami a programom, ktorý ťaží z lokality festivalu. Do Smolníka sa podľa jeho slov opäť podarilo prilákať umelcov z celého sveta. "Výkladnou skriňou tohtoročného hudobného programu je argentínska producentka, speváčka a raperka Catnapp, londýnsky experiment, ktorý spája punk, dance a klezmer Fat Dog, a trojicu dopĺňa líder kapely Efterklang Casper Clausen," priblížil s tým, že bohaté obsadenie bude mať aj slovenská scéna.



Pripomenul, že 66 hodín okrem súčasného umenia dáva dôraz aj na objavovanie regiónu. "Zopakujeme minuloročnú spoluprácu s baníckym spolkom v Smolníku, ktorý organizoval prehliadku starej banskej štôlne, kúpanie v Smolníckom Tajchu, aj ľahšiu či náročnejšiu turistiku v okolí Smolníka po Slovenskom rudohorí," uviedol Majdák. Chýbať nebude ani séria workshopov.



Za prípravou programu a aktuálnou premenou budovy na kultúrny priestor stojí práve kultúrne centrum Tabačka Kulturfabrik, ktoré v Košiciach celoročne poskytuje kultúrny a komunitný program. Ako povedal jej umelecký riaditeľ Peter Radkoff, kvalitnú nezriaďovanú kultúru chcú spolu s partnermi priniesť aj do Smolníka. "Celý festival a jeho programovú štruktúru tvoríme s ohľadom na udržateľnosť, pracujeme s miestnou komunitou a využívame už existujúce priestory, ktoré umelecky citlivo dotvárame alebo im dávame nové funkcie. Samotné okolie továrne, Smolník aj Úhornú, vnímame ako súčasť festivalového programu," dodal.



Prvý ročník festivalu 66 hodín sa v Smolníku konal minulú rok. Navštívilo ho okolo 1000 ľudí.