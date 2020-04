Opustenú budovu na žilinskom sídlisku Vlčince zadebnili

Žilina 3. apríla (TASR) - Opustenú budovu bývalého baru a pizzerie na žilinskom sídlisku Vlčince v uplynulých dňoch zadebnili a zabezpečili proti vstupu. Podľa hovorca mesta Vladimíra Miškovčíka sa v nevyužitom objekte začali schádzať ľudia bez domova, ktorí mnohokrát znečisťovali okolie a vzbudzovali verejné pohoršenie.



Samospráva podľa Miškovčíka problém riešila niekoľkokrát a vždy v rámci kompetencií, ktoré jej vo vzťahu k súkromnému vlastníctvu nehnuteľnosti dovoľuje legislatíva. "Z osobnej iniciatívy žilinského primátora a zamestnancov mesta ako súkromných osôb a obyvateľov Žiliny objekt zadebnili. Dôvodom rázneho riešenia Žilinčanov je fakt, že v budove sa naďalej hromadne stretávali ľudia bez domova, čím potenciálne hrozilo nebezpečenstvo šírenia ochorenia COVID-19," podotkol hovorca mesta.



"Mimoriadna doba prináša aj mimoriadne riešenia. Som veľmi rád, že sme problém s objektom na Vlčincoch ako zodpovední občania Žiliny rýchlo vyriešili. Zvlášť v neľahkej dobe šírenia pandémie predstavovala opustená budova na sídlisku obrovské riziko. Jednak pre ľudí, ktorí sa v nej zhromažďovali, a jednak pre obyvateľov mesta. Ďakujem všetkým, ktorí sa do vyriešenia tohto problému zapojili, a rovnako môže s dobrým úmyslom postupovať každý z nás," podotkol primátor Peter Fiabáne.



Problémy s nehnuteľnosťou, ktorá je v súkromných rukách, sa usilovala samospráva riešiť niekoľkokrát. "Orgán štátneho stavebného dohľadu môže aj v prípade uvedenej nehnuteľnosti postupovať len v súlade s tým, čo mu ukladá zákon. Samospráva nemôže do súkromného objektu vstupovať ani ho zabezpečovať proti vstupu iných osôb, keďže je to výlučným právom vlastníka budovy," dodal Miškovčík.