Oravská galéria mapuje výstavou diela vo verejnom priestore regiónu
Autor TASR
Dolný Kubín 2. októbra (TASR) - Výstava s názvom Viditeľné - neviditeľné I. mapuje umelecké diela vo verejnom priestore regiónu Oravy. Výstavný projekt je prvým výsledkom systematického mapovania Oravskej galérie v Dolnom Kubíne tohto druhu kultúrneho dedičstva - pamätníkov, monumentov a výtvarných realizácií v architektúre. V priestoroch Župného domu v Dolnom Kubíne bude verejnosti prístupná do 23. novembra. TASR o tom informovala Oravská galéria.
Oravská galéria v Dolnom Kubíne dlhodobo realizuje vedecký výskum zameraný práve na monitoring a dokumentovanie umeleckých diel vo verejnom priestore regiónu Oravy. „Na rozdiel od iných slovenských miest a regiónov, kde už podobné mapovania prebehli, Orava a ďalšie oblasti severného Slovenska stoja len na začiatku tejto cesty,“ uviedli z galérie.
Umelecké diela vo verejnom priestore ostávajú podľa galérie často neviditeľné. „Míňame ich bez povšimnutia, ich význam sa postupne stráca, podliehajú degradácii či necitlivým zásahom a neraz nenávratne zanikajú bez toho, aby boli zdokumentované. Práve systematické mapovanie, určovanie autorstva a zviditeľňovanie ich hodnoty sú kľúčovými predpokladmi ich ochrany,“ podotkla galéria.
Výstava prináša výsledky archívneho a terénneho výskumu pracovníkov Oravskej galérie. Prezentované sú nákresy, fotografie, archívne materiály, makety, ako aj diela predchádzajúce konkrétnym realizáciám. Výber reflektuje chronologické, geografické a typologické hľadiská a ponúka komplexný pohľad na umelecké dedičstvo regiónu. Projekt má význam nielen vedecko-výskumný, ale aj spoločenský a turistický, keďže posilňuje spoluprácu galérie so samosprávami a zviditeľňuje kultúrne bohatstvo Oravy.
Cieľom výstavy nie je iba prezentovať umelecké diela, ale aj otvoriť verejný dialóg o ich význame, ochrane a mieste v kolektívnej pamäti. „Výstava Viditeľné - neviditeľné I. je prvou časťou rozsiahleho projektu, ktorý bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Keďže umeleckohistorický výskum nie je možné definitívne uzavrieť, výsledky prinášajú vždy nové poznatky a otvárajú ďalšie otázky,“ doplnili z galérie.
Prezentované diela pochádzajú zo zbierok Oravskej galérie v Dolnom Kubíne, Galérie Jána Kulicha a z Art galérie Schürger. Archívne dokumenty pochádzajú z dobovej tlače, zo súkromných archívov i zo Slovenského národného archívu.
