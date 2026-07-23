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Oravská galéria obnovila štyri barokové plastiky
Reštaurátorskému zásahu predchádzal výskum, ktorý odhalil viacero vrstiev neskorších premaľovaní a pomohol určiť najvhodnejší spôsob obnovy jednotlivých diel.
Autor TASR
Dolný Kubín 23. júla (TASR) - Oravská galéria v Dolnom Kubíne ukončila projekt zameraný na záchranu a obnovu štvorice barokových plastík zobrazujúcich latinských cirkevných učiteľov - sv. Ambróza, sv. Augustína, sv. Hieronyma a sv. Gregora Veľkého. Ako TASR informovali z galérie, reštaurátorské práce boli realizované vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia a uskutočnila ich reštaurátorka Michaela Poliaková-Addová.
Drevené polychrómované plastiky pochádzajú z 18. storočia a do zbierok Oravskej galérie sa dostali v roku 1971. „Predpokladá sa, že pôvodne tvorili súčasť bohato zdobenej barokovej kazateľnice. Hoci ich autor zostáva neznámy, ide o cenný doklad sakrálneho umenia svojej doby a významnú súčasť zbierky starého umenia Oravskej galérie. Zachovaná skupina štyroch cirkevných učiteľov je jedinečná najmä tým, že sa zachovala v kompletnom súbore. Diela dokumentujú podobu a charakter rezbárskej tvorby na našom území v období baroka a zároveň predstavujú významné kultúrne dedičstvo regiónu,“ spresnili z galérie.
Reštaurátorskému zásahu predchádzal výskum, ktorý odhalil viacero vrstiev neskorších premaľovaní a pomohol určiť najvhodnejší spôsob obnovy jednotlivých diel. „Pred začiatkom projektu boli plastiky v nevyhovujúcom stave. Ich vzhľad výrazne narúšali predošlé neodborné zásahy z 20. storočia - predovšetkým hrubé nátery syntetickými farbami, ktoré zakrývali pôvodné detaily rezby. Na dielach sa nachádzali aj trhliny, poškodenia spôsobené drevokazným hmyzom, vrstvy nečistôt a viaceré chýbajúce či poškodené časti,“ opísali.
Počas niekoľkých mesiacov práce boli odstránené nevhodné sekundárne nátery, spevnená drevná hmota a stabilizované poškodené časti plastík. „Reštaurátorské zásahy zároveň umožnili znovu vyniknúť kvalite pôvodnej rezbárskej práce, ktorá bola dlhé desaťročia ukrytá pod vrstvami neskorších úprav. Výsledkom projektu je nielen zastavenie ďalšieho poškodzovania diel, ale aj obnova ich estetickej a historickej hodnoty,“ podotkli z galérie s tým, že zreštaurované plastiky budú môcť byť opäť prezentované verejnosti v rámci výstavných a vzdelávacích aktivít Oravskej galérie.
Projekt Reštaurovanie skupiny drevených polychrómovaných plastík latinských cirkevných učiteľov bol podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia v programe zameranom na reštaurovanie a ochranu zbierkových fondov. Celkový rozpočet projektu predstavoval 6400 eur, pričom Fond na podporu umenia poskytol dotáciu vo výške 5120 eur. „Vďaka podpore Fondu na podporu umenia sa podarilo zachrániť ďalšiu významnú časť kultúrneho dedičstva, ktorú bude môcť Oravská galéria sprístupňovať návštevníkom a využívať pri výstavných i vzdelávacích aktivitách,“ doplnil riaditeľ Oravskej galérie Michal Čajka.
Drevené polychrómované plastiky pochádzajú z 18. storočia a do zbierok Oravskej galérie sa dostali v roku 1971. „Predpokladá sa, že pôvodne tvorili súčasť bohato zdobenej barokovej kazateľnice. Hoci ich autor zostáva neznámy, ide o cenný doklad sakrálneho umenia svojej doby a významnú súčasť zbierky starého umenia Oravskej galérie. Zachovaná skupina štyroch cirkevných učiteľov je jedinečná najmä tým, že sa zachovala v kompletnom súbore. Diela dokumentujú podobu a charakter rezbárskej tvorby na našom území v období baroka a zároveň predstavujú významné kultúrne dedičstvo regiónu,“ spresnili z galérie.
Reštaurátorskému zásahu predchádzal výskum, ktorý odhalil viacero vrstiev neskorších premaľovaní a pomohol určiť najvhodnejší spôsob obnovy jednotlivých diel. „Pred začiatkom projektu boli plastiky v nevyhovujúcom stave. Ich vzhľad výrazne narúšali predošlé neodborné zásahy z 20. storočia - predovšetkým hrubé nátery syntetickými farbami, ktoré zakrývali pôvodné detaily rezby. Na dielach sa nachádzali aj trhliny, poškodenia spôsobené drevokazným hmyzom, vrstvy nečistôt a viaceré chýbajúce či poškodené časti,“ opísali.
Počas niekoľkých mesiacov práce boli odstránené nevhodné sekundárne nátery, spevnená drevná hmota a stabilizované poškodené časti plastík. „Reštaurátorské zásahy zároveň umožnili znovu vyniknúť kvalite pôvodnej rezbárskej práce, ktorá bola dlhé desaťročia ukrytá pod vrstvami neskorších úprav. Výsledkom projektu je nielen zastavenie ďalšieho poškodzovania diel, ale aj obnova ich estetickej a historickej hodnoty,“ podotkli z galérie s tým, že zreštaurované plastiky budú môcť byť opäť prezentované verejnosti v rámci výstavných a vzdelávacích aktivít Oravskej galérie.
Projekt Reštaurovanie skupiny drevených polychrómovaných plastík latinských cirkevných učiteľov bol podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia v programe zameranom na reštaurovanie a ochranu zbierkových fondov. Celkový rozpočet projektu predstavoval 6400 eur, pričom Fond na podporu umenia poskytol dotáciu vo výške 5120 eur. „Vďaka podpore Fondu na podporu umenia sa podarilo zachrániť ďalšiu významnú časť kultúrneho dedičstva, ktorú bude môcť Oravská galéria sprístupňovať návštevníkom a využívať pri výstavných i vzdelávacích aktivitách,“ doplnil riaditeľ Oravskej galérie Michal Čajka.